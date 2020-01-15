Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в декабре

Лидерами месяца стали авиакомпании Air Malta, Air Arabia со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в декабре.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Air Malta, Air Arabia со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways, Air Baltic, Wind Rose, Scandinavian Airlines, Czech Airlines выполняли рейсы вовремя в 90% случаев.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Lufthansa, LOT, Flydubai, KLM, Brussels Airlines, Международные авиалинии Украины, Swiss, Austrian Airlines, SkyUP, YANAIR, Aegean Airlines, Ryanair, Georgian Airways, Air Astana, Jonika, Laudamotion, «Буковина».

Пунктуальность 50-70%: El Al, Azur Air, Air Serbia, Pegasus Airlines, «Браво».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в ноябре лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Arabia, Air Malta, Air Serbia со 100-процентным показателем пунктуальности. Аутсайдерами стали: Azur Air, «Буковина».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».