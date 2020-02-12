Windrose запустит рейс из Днепра в Берлин

В цену включена перевозка 7 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Авиакомпания Windrose анонсировала запуск в июне 2020 года прямых рейсов Днепр-Берлин и открыла продажу билетов на этот маршрут.

Полеты будут выполняться в период с 1 июня по 23 октября три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в аэропорт Тегель, передает avianews.com.

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На маршруте заявлен региональный реактивный самолет Embraer 145. Вылет рейсов из Днепра запланирован на 11:00, вылет из Берлина - на 13:40. Время в пути составит 2 часа 55 минут по пути в Германию и 2 часа 40 минут в обратную сторону.

Стоимость авиабилетов начинается от 2700 грн в одну сторону, от 6860 грн туда-обратно. В цену включена перевозка 7 кг ручной клади и 23 кг багажа.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания Windrose запустит обновленную программу регулярных рейсов по Украине с 29 марта 2020 года с вступлением в силу летнего расписания.