Windrose обновит программу внутренних рейсов: будет летать в четыре украинских города

Обновленная программа будет включать четыре направления из киевского аэропорта "Борисполь".

Украинская авиакомпания Windrose запустит обновленную программу регулярных рейсов по Украине с 29 марта 2020 года с вступлением в силу летнего расписания.

Обновленная программа будет включать четыре направления из киевского аэропорта Борисполь - во Львов, Одессу, Харьков и Днепр, сообщили avianews.com в авиакомпании.

Ранее авиакомпания в качестве альтернативного варианта рассматривала аэропорт Жуляны.

В Windrose отметили, что в настоящее время расписание полетов не опубликовано и продажи билетов не открыты, поскольку ведется подготовительная работа по запуску проекта, включая получение слотов в аэропортах.

Внутренние рейсы авиаперевозчик будет обслуживать на региональных турбовинтовых самолетах ATR 72-600 в компоновке на 70 мест. В конце 2019 года "Роза Ветров" сообщила, что подписала соглашение о намерении лизинга восьми ATR 72-600 в течение 2020-2022 годов.

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Первые три самолета, которые авиакомпания намерена получить для использования на внутренних рейсах, будут 2016 года выпуска.

Решение о выборе Борисполя может быть связано с партнерскими отношениями Windrose и МАУ. Авиакомпания предоставляет на условиях мокрого лизинга свои Embraer 145 МАУ для выполнения внутренних рейсов из Киева в Ивано-Франковск и Херсон. Также авиаперевозчики совместно эксплуатируют линию Киев-Днепр.

Издание отмечает, что выполняя внутренние рейсы из Борисполя, "Роза Ветров" сможет развозить часть пассажиров МАУ, прибывших из-за границы, в региональные аэропорты Украины.

Использование турбовинтовых ATR 72-600 вместо более вместительных реактивных Embraer 190, Embraer 195 и Boeing 737-800 МАУ на менее загруженных маршрутах также может улучшить рентабельность рейсов, однако увеличит длительность перелета.

Ранее УНИАН сообщал, что Windrose запустит три новых рейса из киевского аэропорта "Борисполь" в итальянские города Бриндизи, Ламеция-Терме и Анконы на период летней навигации 2020 года.