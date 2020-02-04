Более 40 фестивалей и год в стиле Digital: Каменец-Подольский подготовил для туристов много интересных событий

Власти города рассказали, чем в этом году будет привлекать туристов.

Каменец-Подольский презентовал туристический календарь событий на 2020 год. В этом году гостей и жителей города ждет более сорока разнообразных фестивалей.

Об этом рассказал заместитель городского председателя Каменца-Подольского Вадим Савчук, сообщает Zruchno.Travel.

Читайте такжеМиллион тюльпанов и аттракционы: под Киевом откроют уникальный дендропарк

По его словам, туристический сезон в Каменец-Подольском в этом году пройдет в стиле Digital. Выбор такой темы он объяснил тем, что в настоящее время цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого человека.

"В Каменке уже сегодня турист может воспользоваться удобной технологической навигацией (информационный бокс, интерактивные таблички, установленные на исторических объектах). И на этом мы не останавливаемся – несколько digital-проектов планируем запустить в новом туристическом сезоне", – отметил Савчук.

Уже традиционно в этом году в Каменке пройдут такие события, как Фестиваль воздушных шаров, "Последняя столица" и Schola militaria. Кроме того, состоятся и новые фестивали: Международная фестивальная резиденция "Карнавал", Европейский Го Конгресс 2020 года, международный военно-исторический фестиваль "Ruthenica Medievalis-Kamenec 1398", международный хоровой фестиваль имени Кошица, международный Lights Festival "Aglow vision" и молодежный развлекательный фестиваль "Summer Hookah Fest 2020".

К тому же уже сейчас в Каменце-Подольском начала работу ярмарка подольских вкусностей, которая станет хорошим стартом в ряде фестивалей уличной еды.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о том, что стоит увидеть туристам в Каменец-Подольском.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.