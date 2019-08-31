Открываем сезон осенних путешествий: Каменец-Подольский – город семи народов

Читайте такжеЧерный Черемош и "Белый слон": чем удивляет туристов Верховина - столица ГуцульщиныКаменец-Подольский - удивительный «цветок на камне» и один из самых красивых городов Украины, который на протяжении многих веков был политическим, экономическим и культурным центром Подолья. Сейчас Каменец считается городом семи культур и национальностей, благодаря чему его архитектурные сооружения стали неповторимыми. Ежедневно сюда приезжают сотни туристов, чтобы посмотреть на его старинную крепость, уникальные религиозные постройки, разрисованные здания и древнейшие мощеные улицы.

Каменец-Подольская крепость

Безусловно, крепость с многочисленными башнями, или Старый замок, является визитной карточкой Каменца-Подольского. Это грандиозное крепостное сооружение было построено в эпоху Киевской Руси и формируется из одиннадцати башен: Папской (Кармалюковой), Новой (Большой) Западной, Малой Западной, Тенчинской, Ляшской (Билла), Колпак, Дневной (самая древняя), Рожанки, Комендантской, Лянцкоронской башни и Новой Восточной, которые между собой соединяются каменными стенами.

С 1362 по 1434 год Каменец-Подольская крепость была литовским форпостом, а следующие триста лет принадлежала полякам. Во времена, когда Каменец-Подольск был под властью Польши, его укрепили, а также частично заменили деревянные стены на каменные. Позже город был продан королю и стал центром воеводства и важным оборонным пунктом Речи Посполитой. В 16 веке все деревянные укрепления и стены были заменены на каменные, после чего замок приобрел современный вид.

Во дворе Старой крепости кроме разнообразных мастер-классов по стрельбе из луков, сувенирных магазинов, местные умельцы пекут хлеб в глиняной печи и варят бограч (венгерский гуляш) в казанах. Также здесь нередко проводятся различные исторические фестивали и прочие развлекательные мероприятия.

Ведет к крепости старейший из мостов Украины – Турецкий. Сегодня он представляет собой сплошную каменную стену, соединяющую город со Старым замком.

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Через несколько сот метров от Каменец-Подольской крепости находится еще один интересный памятник – Стол согласия. В центре него – большой бетонный круг, на котором лежит корона Подолья (символизирует Каменец-Подольский), вокруг разложены семь камней, которые олицетворяют народы, участвовавшие в создании истории и архитектурного образа города: украинцы, поляки, турки, русские, литовцы, армяне и евреи. Восьмой камень в нескольких метрах от основной композиции символизирует еще одну неназванную нацию, которая в дальнейшем, возможно, повлияет на судьбу города.

Нижние и Верхние Польские ворота

Верхние Польские ворота защищали Старый город (исторический и древний район Каменца-Подольского) от наступлений. Состоят они из башни Стефана Батория, в которой в 70-х годах 18 века достроили Ветряные ворота, и Турецкого бастиона (мощное арочное строение с четырьмя пролетами).

Через Ветряные ворота дорога ведет в каньон реки Смотрич, а в ее долине находятся руины некогда мощного оборонительного укрепления - Нижних Польских ворот. Это уникальное оборонно-гидротехническое сооружение, построенное в 16 веке, шло через весь каньон, от одного берега к другому, и состояло из пяти башен и высоких стен, которые вместе образовывали линию обороны. В местах, где стены пересекали реку, сделаны отверстия со шлюзами, с помощью которых в случае осады можно было затопить каньон перед воротами. Нижние Польские ворота просуществовали два столетия, а до нашего времени сохранилось всего четыре башни.

Культовые сооружения Каменца-Подольского

Александро-Невский собор – одно из самых масштабных архитектурных украшений города, построенное в 1893 году в неовизантийском стиле. Храм в советские годы разобрали на стройматериалы, а на его месте построили сквер, где установили памятники Сталину и Ленину. Отреставрированный храм вновь открыли только в 2011 году.

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Следующим в Каменец-Подольском рекомендуем посетить Кафедральный собор Петра и Павла, в архитектуре которого гармонично переплетаются разные стили и две религиозные культуры – мусульманская и христианская. Построенный в 15 веке христианский храм, после захвата города турками, преобразовали его в мечеть. Через десятки лет поляки отвоевали Каменец-Подольский и вернули постройке образ костела. В настоящее время в нем регулярно проводятся богослужения и экскурсии.

Еще одним из старейших храмов Каменца-Подольского является Троицкая церковь 16 века. Когда город захватили турки, Троицкую церковь также преобразовали в мечеть. И тем не менее, наибольший урон церкви нанесли в советские времена – в связи с атеистической политикой храм Святой Троицы в 1935 году разобрали. Восстанавливали церковь уже во времена независимости – в 1995 году.

Армянский колодец и городская ратуша

В историческом центре Каменец-Подольского обязательно нужно обратить внимание на Армянский колодец, который, по приданию, выбили в сплошном камне армяне в 1638 году. Когда колодец с большим трудом высекли, выяснилось, что вода в нем непригодна к употреблению – очень горькая. В 1672 году, по распоряжению коменданта Каменца-Подольского Яна де Витте, над колодцем построили восьмигранный барочный купол.

Напротив Армянского колодца на площади Польский рынок стоит городскаяратуша с многочисленными подземными ходами – одна из старейших в Украине. Перед ее балконом был «столб позора» и лобное место, где казнили людей.

Куда податься, если приехали в Каменец дольше, чем на день?

Хотинская крепость

Менее, чем за час из Каменец-Подольского можно добраться до Хотина Черновицкой области, где расположена знаменитая Хотинская крепость. История этого старинного буковинского города кроется в ожесточенных войнах, крупных восстаниях и жестоких битвах за владение мощной крепостью, которая представляет собой одно из семи чудес Украины.

На территории Хотинской крепости снимались многие известные художественные фильмы: «Три мушкетера», «Черная стрела», «Балада о доблестном рыцаре Айвенго», «Старая крепость», «Стрелы Робин Гуда» и другие.

Затопленное село Бакота

Бакота – затопленное село на Подолье, возле Каменца-Подольского, которое известно своей невероятной красотой. Полстолетия назад сотни семей вынуждены были оставить свои дома и хозяйства – село затопили, чтобы построить здесь водохранилище для мощной гидроэлектростанции. Сейчас Бакота - это водохранилище длинной в 200 км, которое окружено скалами, защищающие берега залива от ветра.

В этих местах есть три источника, которые в народе считают целебными: Северный, Южный и Самый южный. А в одной из скал сохранились остатки Михайловского мужского монастыря.

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Замок князей Острожских и дворцово-парковый ансамбль «Самчики»

В Хмельничкой области можно посетить еще две интересные локации - Замок князей Острожских, также известный как Староконстантиновкий, расположенный в 140 километрах от Каменца-Подольского, и дворцово-парковый ансамбль «Самчики» в том же направлении. До последнего от Староконстантиновского замка всего 18 километров. Подробнее о них можно почитать в большом материале УНИАН.Туризм.

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Для хорошего путешествия не бывает плохой погоды, главное – настрой. Разумеется, с приходом холодов и ранних закатов следует менять свои тревел-приоритеты. Но ведь это можно обратить в преимущество. А мы вам с этим поможем, рассказывая об интересных направлениях под сезон желтой листвы. Ярких вам осенних приключений!

Ольга Броскова