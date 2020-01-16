Остановка Ernest Airlines: юрист рассказал, могут ли пассажиры рассчитывать на компенсацию и что для этого делать

Авиакомпания Ernest Airlines с 11 января 2020 года временно приостановила свои рейсы из-за прекращения действия ее лицензии, в результате чего многие пассажиры, в том числе из Украины, не смогли вовремя вылететь из Италии.

Гарантировать возврат средств или моральную компенсацию пассажирам, пострадавшим в результате прекращения деятельности итальянского лоукостера Ernest Airlines, пока никто не может.

Об этом рассказал глава авиационного сектора юридической фирмы "Кинстеллар" Алексей Бурчевський, говорится в статье УНИАН "Конец dolce vita: Ernest Airlines свернул крылья".

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«Авиакомпания обещает, что все средства, уплаченные за билеты, будут возвращены пассажирам. Однако гарантировать такой возврат сейчас не может никто. Ernest зарегистрирован в Италии, власти именно этой страны должны были бы гарантировать выплаты пассажирам, однако в случае, если авиакомпания объявит о банкротстве, получить выплаты пассажиры смогут лишь после других обязательных выплат - налогов, заработной платы, и тому подобное», - сказал он.

Пассажирам, по совету Бурчевського, стоит в любом случае обращаться непосредственно в авиакомпанию и писать письма в Управление гражданской авиации Италии (ENAC), ведь в соответствии с нормами европейского законодательства пассажир может рассчитывать на компенсацию до 400 евро.

«Если рейс пассажира был отменен менее чем за четырнадцать дней до даты отправления, а пассажиру не предложили альтернативный вариант перевозки, то такой пассажир может рассчитывать на компенсацию от двухсот пятидесяти до четырехсот евро, в зависимости от перелета», - считает эксперт.

Кроме того, если пассажир все же был отправлен другим рейсом, перевозчик должен возместить расходы на проживание в гостинице, питание, телефонные звонки.

«Обращаться за компенсацией следует непосредственно к перевозчику. Если ответ от него не получен в течение шести месяцев, или ответ не удовлетворяет пассажира, он может обратиться в Управление гражданской авиации Италии (ENAC) с жалобой. Обращение делается через веб-сайт ENAC», - отметил Бурчевський.

Однако, в случае неплатежеспособности перевозчика, гарантии выплаты указанных средств нет. Ведь, в случае банкротства авиакомпании неизвестно кто сможет компенсировать убытки.

К тому же, Ernest Airlines вошел в тройку авиакомпаний, которые в 2019 году чаще всего отказывали в компенсации своим пассажирам.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, авиакомпания Ernest Airlines с 11 января 2020 года временно приостановила свои рейсы из-за приостановки действия ее лицензии. До этого Ernest Airlines заявляла о прекращении продажи билетов с 13 января 2020 года из-за прекращения действия лицензии авиакомпании.

В результате многие пассажиры не смогли нормально вернуться домой и застряли на несколько дней в Италии.