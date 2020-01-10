Полторы сотни одесских туристов не могут вернуться из Италии из-за проблем с авиакомпанией (фото)

Рейс неоднократно переносили.

Туристы из Одессы - всего 160 человек - два дня не могут вылететь из Италии и вернуться домой в Украину из-за проблем с авиакомпанией Ernest.

Как сообщает "Думская", сначала итальянская авиакомпания отменила рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь - Киев.

По словам одессита Владимира Беленького, из-за отсутствия альтернативы, люди переезжают из всех городов Италии в Неаполь, чтобы таки вылететь.

"Рейс должен был улететь вчера, 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21.00... В итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить", - рассказал он.

Отмечается, что данный рейс должен был состояться сегодня утром, но снова был отменен. Как пишет издание, сейчас все туристы отказываются уходить и находятся в терминале неапольского аэропорта.

Как сообщал УНИАН, авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявили о приостановке действия лицензии лоукоста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года. Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.