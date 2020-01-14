Харьковский исторический музей к своему юбилею сделает бесплатный вход

К юбилею откроется сразу три новых выставки.

Харьковский исторический музей отметит 100-летие, в честь которого откроют три новых выставки и на несколько дней сделают бесплатный вход для посетителей.

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Торжественная часть празднования 100-летия Харьковского исторического музея имени Н. Сумцова начнется 21 января в 12.00 на третьем этаже. Как сообщили в пресс-службе музея, в честь юбилея с 22 по 24 января посетители смогут побывать в музее бесплатно.

Кроме этого, к юбилею откроется сразу три новых выставки. Экспозиция «Слобожане» будет посвящена теме формирования культуры Харьковской области. Также для посетителей будут работать выставки «Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени» и «Традиции и просвещение. К 100-летию Харьковского исторического музея имени Н. Сумцова» - об истории учреждения.

По словам организаторов мероприятий, многие из экспонатов покажут харьковчанам впервые. В музее также оборудуют интерактивные зоны - для общения с посетителями, передает 057.ua.

Среди других экспонатов выставки, которую можно посмотреть 21 января - подаренные артефакты из уникальных коллекций харьковских художников и фотографов, в частности, оборудование, на котором мастера делали фотографии, получившие награды на выставках в Европе в конце XIX века, и каминные часы, изготовленные во Франции во второй половине XVIII века.