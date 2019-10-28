На День автомобилиста в Харькове провели выставку ретро-автомобилей (фоторепортаж)
10:27, 28 октября 2019Новости туризма
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По традиции, в последнее воскресенье октября харьковские поклонники ретро-автомобилей провели выставку своих авто.
В Харькове на День автомобилиста провели выставку ретро-автомобилей.
Об этом сообщает UA: Харків.
Ее проводят более 20 лет, рассказал организатор Александр Осетров. Собираться начали с утра - на площади Конституции. Далее водители проехали по улице Сумской до площади Свободы.
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По словам Осетрова, представили около 80 различных моделей транспорта - от детских коньков 50-х годов прошлого века до автомобилей высшего класса.
Среди них - Ford T, которому почти 100 лет, и американской Willys времен Второй мировой войны.
Участие в выставке приняли водители из Сум, Днепра, Бердянска и Киева.
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