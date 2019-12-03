Главная елка страны: на Софийской площади монтируют новогоднюю красавицу (видео)

Собирать елку планируют неделю, а откроют традиционно в День святого Николая 19 декабря.

В столице на Софийской площади монтируют главную елку страны. Несколько сотен небольших деревьев, преимущественно сосен и елок, собирают воедино на металлическом каркасе.

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На первый взгляд, сейчас елка уже собрана на 70%, ее уже начали украшать. Игрушек на ней будет примерно 750 штук.

Отмечается, что собирать елку планируют неделю, а откроют традиционно в День святого Николая 19 декабря.

До создания этой елки впервые приобщили Житомирщину. В последние годы деревья привозили с Ивано-Франковщины и Закарпатья.

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