Главная елка страны: на Софийской площади монтируют новогоднюю красавицу (видео)
14:28, 03 декабря 2019Праздники
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Собирать елку планируют неделю, а откроют традиционно в День святого Николая 19 декабря.
В столице на Софийской площади монтируют главную елку страны
В столице на Софийской площади монтируют главную елку страны. Несколько сотен небольших деревьев, преимущественно сосен и елок, собирают воедино на металлическом каркасе.
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На первый взгляд, сейчас елка уже собрана на 70%, ее уже начали украшать. Игрушек на ней будет примерно 750 штук.
Отмечается, что собирать елку планируют неделю, а откроют традиционно в День святого Николая 19 декабря.
До создания этой елки впервые приобщили Житомирщину. В последние годы деревья привозили с Ивано-Франковщины и Закарпатья.
Ранее УНИАН сообщал, как к новогодним праздникам украсили Белый дом.
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