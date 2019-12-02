В Альпах под лавиной погибли два туриста (видео)

Лавина настигла итальянских туристов, когда они катались на горе Монблан.

Во время схода снежной лавины в Альпах погибли два итальянских туриста.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Туристы катались на лыжах на горе Монблан, когда на высоте более 3 тысяч метров их настигла лавина. На место сразу же вылетели спасатели, но спасти спортсменов не успели.

Их тела отправили на станцию в городе Курмайор. По данным СМИ, оба погибших были гражданами Италии.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Башни погибли два альпиниста из Украины.