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В Альпах под лавиной погибли два туриста (видео)

11:14, 02 декабря 2019
Новости туризма
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Двое туристов погибли на горе Монблан / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Туристы катались на лыжах на горе Монблан, когда на высоте более 3 тысяч метров их настигла лавина. На место сразу же вылетели спасатели, но спасти спортсменов не успели.

Их тела отправили на станцию в городе Курмайор. По данным СМИ, оба погибших были гражданами Италии.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Башни погибли два альпиниста из Украины.

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Теги: #Альпы