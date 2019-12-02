В Альпах под лавиной погибли два туриста (видео)
11:14, 02 декабря 2019Новости туризма
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Лавина настигла итальянских туристов, когда они катались на горе Монблан.
Двое туристов погибли на горе Монблан / скриншот
Во время схода снежной лавины в Альпах погибли два итальянских туриста.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Туристы катались на лыжах на горе Монблан, когда на высоте более 3 тысяч метров их настигла лавина. На место сразу же вылетели спасатели, но спасти спортсменов не успели.
Их тела отправили на станцию в городе Курмайор. По данным СМИ, оба погибших были гражданами Италии.
Во время схода снежной лавины в Альпах погибли двое итальянских туристов
Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Башни погибли два альпиниста из Украины.
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