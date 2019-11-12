Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в октябре

Лидерами стали авиакомпании Swiss и Scandinavian Airlines со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в октябре.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Swiss и Scandinavian Airlines со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Qatar Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, KLM, Air Baltic, Ryanair, Ellinair выполняли рейсы вовремя в 90% случаев.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Lufthansa, Air France, Brussels Airlines, Pegasus Airlines, LOT, Czech Airlines, Aegean Airlines, Международные авиалинии Украины, Belavia, Air Astana, SkyUP, Wind Rose, Air Malta, Laudamotion, Air Arabia, Flydubai, Air Serbia, Azur Air, Georgian Airways, "Буковина".

Пунктуальность 50-70%: El Al, Iraqi Airways, "Браво".

Пунктуальность менее 50%: YANAIR.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в сентябре лидерами по пунктуальности были авиакомпании Georgian Airways, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".