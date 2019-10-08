Аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании сентября

Лидерами стали авиакомпании Georgian Airways, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в сентябре.

Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Georgian Airways, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

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Авиакомпании Qatar Airways, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Air Baltic, Swiss, Ellinair, Wind Rose, Czech Airlines, Belavia, Air Serbia выполняли рейсы вовремя в 90% случаев.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Lufthansa, Austrian Airlines, Air France, LOT, KLM, Air Arabia, Brussels Airlines, British Airways, Laudamotion, Air Astana, SkyUP, Ryanair, YANAIR, Azur Air, «Международные авиалинии Украины», «Буковина».

Пунктуальность 50-70%: Flydubai, El Al, Air Malta, «Браво».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в августе лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Arabia, Aegean Airlines, Alitalia, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».