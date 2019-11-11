Лоукостер EasyJet создаст собственное турагентство

ЕasyJet намерена предлагать туры со страхованием по схеме Atol в популярные для отдыха места, а также туры выходного дня в разные города.

Британская бюджетная авиакомпания easyJet на следующей неделе объявит о запуске собственного бизнеса по продаже пакетных туров, отчасти заняв нишу, освободившуюся с банкротством компании Thomas Cook.

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Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на осведомленные источники, передает kommersant. По их словам, главу easyJet не пугает высказываемое некоторыми представителями рынка мнение о том, что крах Thomas Cook может свидетельствовать о закате эпохи пакетных туров вообще.

Планы по созданию собственного туроператора easyJet вынашивает уже два года с момента нахождения на посту генерального директора Йохана Лундгрена. Лундгрен, прежде работавший в руководстве туроператора Tui, уверен, что туристическое подразделение станет для easyJet надежным помощником в повышении выручки, с которой у авиакомпании сейчас проблемы. «Трудно было бы выбрать более удобное время для выхода на рынок пакетных туров, учитывая крах Thomas Cook, потребность отельеров по всей Европе заполнить номера и желание правительств защитить этих отельеров от банкротства,- цитирует The Times одного из экспертов.- Это не от того, что пакетные туры стали менее популярными. Это по-прежнему рынок на 60 млрд евро в Европе, и он растет. Просто традиционная модель 7–14 ночей теряет популярность». Как сообщают источники газеты, easyJet намерена предлагать туры со страхованием по схеме Atol (Air Travel Organisers` Licensing) в популярные для отдыха места, а также туры выходного дня в разные города.