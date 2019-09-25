Вслед за британской турфирмой Thomas Cook о банкротстве объявила ее немецкая "дочка"

По меньшей мере 140 тысяч человек сейчас находятся в путешествиях, зарезервированных в дочерней Thomas Cook и ее филиалах.

Вслед за материнской компанией, британским туроператором Thomas Cook, сегодня, 25 сентября, объявило о банкротстве немецкое туристическое агентство Thomas Cook GmbH.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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В настоящее время по меньшей мере 140 тысяч человек находятся в путешествиях, зарезервированных в немецкой "дочке" Thomas Cook и ее филиалах - Neckermann, Oeger Tours, Air Marin и Bucher Reisen. Пока что непонятно, как банкротство Thomas Cook GmbH повлияет на них.

О банкротстве было заявлено после вчерашнего объявления о том, что немецкая авиакомпания Condor, которая входит в структуру обанкротившейся Thomas Cook, получит от государства промежуточный кредит на поддержку своей деятельности размером 380 миллионов евро. Эта сумма будет предоставлена на шесть месяцев. Половину данных средств выделит федеральная земля Гессен, где расположена штаб-квартира компании.

Thomas Cook GmbH также обратилась в Берлин за займом. Сумма запрошенного кредита неизвестна. В компании лишь отметили, что переговоры, "к сожалению, не привели к решению в краткосрочной перспективе".

Как сообщал УНИАН, 23 сентября стало известно о банкротстве одной из крупнейших туристических фирм мира Thomas Cook, основанной в 1841 году.

В компании работает 22 тысячи сотрудников, из них 9 - британцы. Ежегодно фирма обслуживает свыше 22 миллионов клиентов, 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран.