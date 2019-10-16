В МАУ рассказали, при каких условиях могут подешеветь перелеты по Украине

В настоящее время внутренними рейсами пользуются менее 2,5% населения страны.

Глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг считает, что внутренние авиарейсы начнут приносить прибыль, если на них отменят НДС и акциз на топливо, а также запустят доступный транспорт к аэропорту "Борисполь". Это, в свою очередь, сделает доступными билеты на рейсы между аэропортами Украины.

Об этом он сказал в интервью Mind.

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По словам Майберга, билеты в таком случае подешевеют более чем на 20% и появится возможность приобрести большее количество дешевых билетов ближе к дате вылета.

Отмечается, что сейчас внутренними рейсами пользуются менее 2,5% населения Украины.

"На каждом рейсе 5% билетов по цене 500 грн. Я вот всегда удивляюсь, что лоукосту что-то можно, а классическим авиакомпаниям – нельзя. Вопрос не в названиях, а в правилах и тарифах. Если себестоимость кресла 100 долларов, а компания продала его за 5 долларов, что она должна сделать дальше? Второй билет продать за 195 долларов. Задолго до вылета рейса можно продать какое-то количество билетов по 2 доллара, а потом работает маркетинг", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила скидки на отдельные авиабилеты в Нью-Йорк (США) и Торонто (Канада) в зимний период.