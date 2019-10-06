МИД посоветовал украинцам не ехать в Ирак

В Ираке за четыре дня антиправительственных акций погибли десятки людей, а тысячи - получили ранения.

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Ирак без острой необходимости, а тем гражданам, которые уже там находятся, покинуть его территорию.

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Соответствующее объявление появилось на сайте Консульской службы Украины. В МИД отметили существенное ухудшение ситуации с безопасностью в стране из-за массовых антиправительственных протестов.

При отсутствии возможности безопасно выехать из страны, в МИД рекомендуют гражданам не покидать мест проживания и отслеживать сообщения СМИ и местных органов власти о развитии ситуации.

В случае возникновения опасной ситуации во время пребывания на территории Ирака украинцы могут обращаться в украинское посольство.

Как сообщалось ранее, в Ираке за четыре дня антиправительственных акций погибли 65 человек, ранены почти две тысячи.

Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут шины, штурмуют правительственные здания.

Власти Ирака на три дня полностью ограничили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов страны. Также премьер-министр Адель Абдель Махди объявил о введении комендантского часа в нескольких городах, в том числе в столице.