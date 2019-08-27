Wizz Air станет чаще летать из Львова

Рейсы будут осуществляться по маршруту Львов - Гданьск.

Венгерский лоукостер Wizz Air в сезоне зимней навигации увеличит частоту полетов по действующим маршрутам из Львова на один рейс в неделю, по сравнению с прошлогодней навигацией.

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Об этом сообщает avianews.com.

В пресс-службе Wizz Air подтвердили, что изменения внесены в систему бронирования. Рейсы будут осуществляться по маршруту Львов - Гданьск, в прошлом году в сезон зимней навигации осуществлялись дважды в неделю, а теперь - три раза в неделю.

Также аэропорт Львов получит в будущем зимнем сезоне два дополнительных рейса в неделю по новому маршруту в Ларнаку, который будет осуществляться от 28 октября 2019 года.