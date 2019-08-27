В Греции бушуют масштабные лесные пожары: эвакуированы сотни туристов

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и сухих жарких погодных условий.

В Греции из-за масштабных лесных пожаров, которые вспыхнули на выходных, пришлось эвакуировать несколько сотен туристов.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что масштабный лесной пожар вспыхнул на острове Самос. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и сухих жарких погодных условий.

В воскресенье глава гражданской защиты Греции предупредил о "высоком риске" пожаров, которые вспыхнут в нескольких районах, включая южный регион Пелопоннес и на Крите.

Пожар на Самосе за выходные привел к эвакуации около 1000 туристов и жителей из популярных пляжей на востоке острова.

Судна береговой охраны собирали отдыхающих с пляжей Гликориза и Протеи, которых затем доставили на крытый спортивный стадион в соседнем городе Пифагорео.