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В Греции бушуют масштабные лесные пожары: эвакуированы сотни туристов

09:10, 27 августа 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что масштабный лесной пожар вспыхнул на острове Самос. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра и сухих жарких погодных условий.

В воскресенье глава гражданской защиты Греции предупредил о "высоком риске" пожаров, которые вспыхнут в нескольких районах, включая южный регион Пелопоннес и на Крите.

Пожар на Самосе за выходные привел к эвакуации около 1000 туристов и жителей из популярных пляжей на востоке острова.

Судна береговой охраны собирали отдыхающих с пляжей Гликориза и Протеи, которых затем доставили на крытый спортивный стадион в соседнем городе Пифагорео.

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Теги: #Греция#пожары