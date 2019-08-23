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Лаос ввел для украинских туристов возможность получения электронной визы на 30 суток

18:39, 23 августа 2019
Новости туризма
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travel.tochka.net

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Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украина (туристические поездки сроком до 30 дней)", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что зарегистрироваться для получения электронной визы необходимо на портале "eVisa Lao Official Online Visa" по ссылке - https://laoevisa.gov.la/index

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Теги: #Лаосская республика