Лаос ввел для украинских туристов возможность получения электронной визы на 30 суток

Зарегистрироваться для получения электронной визы надо на правительственном сайте Лаоса.

Лаос ввел для украинских туристов возможность получения электронной визы сроком до 30 суток.

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Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украина (туристические поездки сроком до 30 дней)", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что зарегистрироваться для получения электронной визы необходимо на портале "eVisa Lao Official Online Visa" по ссылке - https://laoevisa.gov.la/index