Лаос ввел для украинских туристов возможность получения электронной визы на 30 суток
18:39, 23 августа 2019Новости туризма
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Зарегистрироваться для получения электронной визы надо на правительственном сайте Лаоса.
travel.tochka.net
Лаос ввел для украинских туристов возможность получения электронной визы сроком до 30 суток.
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Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.
"В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украина (туристические поездки сроком до 30 дней)", - говорится в сообщении.
При этом сказано, что зарегистрироваться для получения электронной визы необходимо на портале "eVisa Lao Official Online Visa" по ссылке - https://laoevisa.gov.la/index
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