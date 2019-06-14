На берегах Русановской протоки в Киеве хотят построить зону отдыха

Закончить обустройство берегов Русановской протоки планируется до конца 2020 года.

В Киеве в пределах территории Русановской протоки киевские власти решили построить зону отдыха.

Читайте такжеКак вести себя на воде: топ-10 правил безопасности во время купания летом (видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение городских властей №1053.

В документе отмечается, что для обеспечения устойчивости берега построят берегоукрепляющие сооружения.

Соответствующие работы планируется осуществить до 31 декабря 2020 года.

Отметим, Русановская протока - один из рукавов в русле Днепра, омывающая Русановские сады, Никольскую слободку, Русановку и Березняки по левому берегу и Гидропарк - по правому. Протока является судоходной.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в 2019 году в Киеве обустроили 41 зону для отдыха с необходимым инвентарем.