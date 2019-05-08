В Киеве обустроили 41 зону для отдыха и жарки шашлыков (список, карта)

Территории, на которых уже сформированы места для костра, также ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения.

На территории столичных лесопарковых хозяйств обустроена 41 зона для отдыха с необходимым инвентарем (лесной мебелью, сформированным местом для костра, навесом от непогоды).

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного.

Он отметил, что эти территории ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения.

Также на период майских выходных будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств.

С перечнем зон отдыха можно ознакомиться по ссылке.

Карта расположения легальных для легального приготовления шашлыка мест в Киеве доступна по ссылке.

«Напоминаем киевлянам и гостям города, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено действующим законодательством (ст. 152 Кодекса об административных правонарушениях) и предусмотрен штраф - от 340 до 1360 грн. Давайте вместе сохранять лес, поскольку 32 тысячи гектаров городских лесов являются важной составляющей экологического баланса Киева», - отметил Малёваный.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году 8 киевских пляжей претендуют на международную экологическую награду «Голубой флаг».