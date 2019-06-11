МАУ объявила скидки до 30% на "осенние" авиабилеты

Акция от МАУ действует до 25 июня 2019 года, а поездки по таким билетам должны быть осуществлены с 15 сентября до 18 декабря 2019 года.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направления.

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Согласно с информацией на сайте МАУ, акция действует до 25 июня 2019 года. В то же время путешествия по таким билетам должны быть осуществлены с 15 сентября до 18 декабря 2019 года, тогда как обратные рейсы можно выполнить до 20 марта 2020 года.

Сообщается, что стоимость акционных билетов стартует от 721 грн. На момент старта акции такие предложения касались рейсов из Киева в Вильнюс, немного дороже стоили билеты из столицы Украины в Варшаву и Краков - по 774 грн.

Самый дешевый акционный рейс по Украине стоит 801 грн - из Киева во Львов.

Акционные предложения доступны в целом для 55 направлений МАУ - как иностранных, так и по Украине.

Акционная цена действительна для билетов в одну сторону. Количество билетов по этому предложению ограничено. С этими и другими ограничениями, касающимися данной акции от МАУ, можно ознакомиться по ссылке.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».