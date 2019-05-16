Азербайджанская Buta Airways открыла рейс Баку-Одесса

Прямые рейсы из Баку не осуществлялись в Одессу более двух лет.

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways открыла рейсы Баку-Одесса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта "Одесса", сегодня, 16 мая, аэропорт встретил первый рейс Buta Airways из Баку.

Рейс по маршруту Баку-Одесса-Баку будет выполняться на регулярной основе дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Самолет из Баку будет отправляться в 7:15 по местному времени, а прибывать в Одессу - в 9:40. Вылет из одесского аэропорта - в 10:40 по местному времени. Прибытие в столицу Азербайджана - в 14:40.

Представитель авиакомпании Buta Airways в Украине Яшар Амиров заявил журналистам, что открытие этих рейсов - подтверждение развития социальных, культурных и экономических отношений между Азербайджаном и Украиной.

"Регулярные перелеты будут способствовать развитию туризма - одной из приоритетных отраслей Азербайджана - и экономических связей между нашими городами", - заявил он.

По словам директора аэропорта Павла Прусака, регулярные рейсы в Баку в Одессу не осуществлялись более 2-х лет.

Справка УНИАН. Buta Airways - азербайджанская авиакомпания, основанная в 2016 году. Осуществляет рейсы из Баку и Гянджи по десяти международным направлениям.

Buta Airways входит в состав крупнейшей азербайджанской авиакомпании AZAL ("Азербайджанские авиалинии"). В настоящее время она выполняет регулярные рейсы из Азербайджана по 10 международным направлениям. Одесса стала третьим украинским городом в маршрутной карте компании.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.