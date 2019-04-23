В аэропорту "Киев" откроют международный терминал А (фото)

На первом этаже нового крыла терминала, будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов досмотра на авиационную безопасность.

В аэропорту "Жуляны" ("Киев" имени Игоря Сикорского) показали новую часть международного терминала А, где завершаются ремонтные и отделочные работы.

Об этом сообщается на странице в Facebook.

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Отныне площадь терминала составляет 14 200 кв.м, а новая площадь добавит еще 9 500 кв.м.

На первом этаже нового крыла терминала, будет 18 стоек регистрации и 9 пунктов досмотра на авиационную безопасность. 18 стоек пограничного контроля уже установили на втором этаже. Пассажиры будут проходить его быстрее и попадать в комфортную зону ожидания с ресторанами, барами, магазинами дьюти-фри и зоной развлечений с очками виртуальной реальности.

Сумма привлеченных в проект средств оценивается в 630 млн грн.