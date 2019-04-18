"Укрзализныця" запускает два новых беспересадочных вагона из Днепра в Перемышль

Акционерная компания «Укрзализныця» с 19 апреля запустит два новых беспересадочных вагона из Днепра в Перемышль (Польша).

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Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно сообщению, беспересадочные купейные вагоны Днепр - Перемышль будут курсировать из Днепра с 19 апреля в составе поезда №86/85 Новоалексеевка - Львов, а потом присоединяться на станции Львов к поезду №90/89 Львов - Перемышль.

Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля в составе поезда №35/36 Перемышль - Одесса, а потом во Львове присоединяться к поезду №70/69 Львов - Мариуполь.

В пресс-службе отметили, что стоимость билета зависит от курса валюты в день его покупки.

"На сегодняшний день полная стоимость проездного документа составляет 1814,32 грн, а детского билета - 1161,76 грн. Билеты на назначенную дату можно приобрести в железнодорожных кассах», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что добраться в польский город, не выходя из вагона, жители Днепра и региона смогут круглогодично по датам, указанным в расписании движения пассажирских поездов.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша планируют открыть железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином в июне 2019 года, а также планируют запустить поезд Перемышль – станция Нижанковичи (Львовская обл.).

В декабре 2016 года был открыт новый железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда "Интерсити+" №705/706 Киев - Львов - Перемышль (Польша).