В Багдаде начался международный фестиваль цветов (видео)

Цветочную выставку проводят 11-й год подряд.

В Багдаде стартовал международный фестиваль цветов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Розовые, желтые, красные, белые и оранжевые - в центральном парке города высадили десятки различных видов растений. Саму цветочную выставку проводят 11-й год подряд.

Организаторы говорят - таким действом хотят отвлечь людей от насилия, ведь страна страдает от внутренних военных конфликтов и постоянных террористических атак.