В Багдаде начался международный фестиваль цветов (видео)
11:37, 17 апреля 2019Новости туризма
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Цветочную выставку проводят 11-й год подряд.
В Багдаде стартовал международный фестиваль цветов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Розовые, желтые, красные, белые и оранжевые - в центральном парке города высадили десятки различных видов растений. Саму цветочную выставку проводят 11-й год подряд.
Организаторы говорят - таким действом хотят отвлечь людей от насилия, ведь страна страдает от внутренних военных конфликтов и постоянных террористических атак.
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