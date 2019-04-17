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В Багдаде начался международный фестиваль цветов (видео)

11:37, 17 апреля 2019
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Розовые, желтые, красные, белые и оранжевые - в центральном парке города высадили десятки различных видов растений. Саму цветочную выставку проводят 11-й год подряд.

Организаторы говорят - таким действом хотят отвлечь людей от насилия, ведь страна страдает от внутренних военных конфликтов и постоянных террористических атак.

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Теги: #Багдад#фестиваль