Киевлянин собрался добраться пешком из Украины в Португалию ради рекорда (видео, фоторепортаж)

Он решил пройти пешком из Украины в Португалию через самые интересные туристические места.

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