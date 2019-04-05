Киевлянин собрался добраться пешком из Украины в Португалию ради рекорда (видео, фоторепортаж)

14:13, 05 апреля 2019
Новости туризма
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Киевлянин планирует установить рекорд, пройдя пешком из Украины в Португалию.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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5 тысяч километров пешком за полгода. В центре Киева провожают в дорогу Валентина Черненко.

Он решил пройти пешком из Украины в Португалию через самые интересные туристические места. Журналисты также узнали, как 35-летнему мужчине удалось договориться со своей семьей.

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Теги: #рекордсмен