В эти выходные в Нидерландах пассажирам с книгой разрешат бесплатно ездить в поездах

Такую акцию государственная железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen решила провести в честь недели голландской литературы.

В эти выходные любители книг смогут бесплатно съездить на поезде в любую точку Нидерландов. Таким образом железнодорожный перевозчик решил отметить Boekenweek – неделю голландской литературы.

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Как пишет The Independent, Boekenweek проводится каждую весну с 1932 года. Открывает фестиваль Boekenbal – собрание издателей и писателей со всей страны. Затем в течение недели проводятся различные мероприятия, посвященные литературе.

По традиции, кто-то из популярных голландских писателей пишет специальную подарочную книгу, которая носит название Boekenweekgeschenk. Ее бесплатно вручают тем, кто покупает любую другую книгу на голландском языке (не дешевле 12,5 евро) или регистрируется в библиотеке.

В этом году подарочная книга – роман Jas Van Belofte Яна Сибелинка – также является пропуском на любой поезд Nederlandse Spoorwegen. В это воскресенье ее можно показать вместо билета и прокатиться совершенно бесплатно.

«NS с особым трепетом относится к книгам, поскольку чтение – один из лучших способов скоротать время в поезде, – говорят представители перевозчика. – Вот почему мы являемся основным спонсором многих книжных мероприятий, включая Boekenweek.