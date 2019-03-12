Штормовой экстрим: в Ирландии при ветре свыше 100 километров в час проходят соревнования серфингистов (видео)

Пока экстремалы выполняют трюки в воде, на берегу местами еще лежит снег, а на окнах автомобилей образуется иней.

На побережье Ирландии в середине марта проходят экстремальные соревнования виндсерферов.

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Как говорится в сюжете ТСН, в этом виде спорта экстремалы выполняют трюки с помощью доски с парусом - они прыгают или пытаются удержаться на волнах.

Экстремалов не пугает холодная погода, тогда как скорость ветра местами превышает 100 километров в час. На берегу же в некоторых местах еще лежит снег, а на окнах автомобилей образуется иней.

Трюки серфингисты выполняют в гидрокостюмах и находятся в воде не более 20 минут. В соревновании победит тот, кто заработает за трюки самое большое количество баллов.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее экстремалов мира лишили одного из самых популярных маршрутов. Китайские чиновники решили закрыть базовый лагерь Эвереста в Тибете для туристов на неопределенный срок, чтобы убрать накопленный мусор.