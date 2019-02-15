Путь на Эверест закрыли из-за мусора

Посещать базовый лагерь, расположенный на высоте более 5 тыс. метров, смогут только лица, получившие разрешение на восхождение.

Китайские чиновники решили закрыть базовый лагерь Эвереста в Тибете для туристов на неопределенный срок, чтобы убрать накопившийся мусор.

Обычным туристам будет разрешено посещать районы вокруг монастыря Ронгбук на высоте около 5 тыс. метров над уровнем моря. Об этом сообщает South China Morning Post.

Читайте такжеАвстрийский альпинист первым покорил неприступную гималайскую вершину (видео)

Посещать базовый лагерь, расположенный на высоте более 5 тыс. метров, смогут только лица, получившие разрешение на восхождение. В этом году разрешено подниматься около 300 альпинистам. Обычным туристам вход будет запрещен.

Альпинисты, которые получат разрешение на восхождение, должны будут выполнять более строгие экологические правила, в том числе будут обязаны вывозить с собой весь свой мусор.

Отмечается, что также будет создана группа из 200 человек, чтобы убрать уже скопившийся мусор.