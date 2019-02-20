Wizz Air вводит в аэропорту "Львов" семь дополнительных рейсов

Количество рейсов будет увеличено: в Братиславу – с 2 до 3; Гданьск – с 2 до 4; Берлин – с 2 до 4 и Вроцлав – с 3 до 5.

Авиакомпания Wizz Air в новом летнем сезоне существенно меняет частотность на четырех направлениях. Таким образом перевозчик будет выполнять 30 рейсов в неделю из/в Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого в 10 направлениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта на странице в Facebook.

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Количество рейсов будет увеличено: в Братиславу – с 2 до 3; Гданьск – с 2 до 4; Берлин – с 2 до 4 и Вроцлав – с 3 до 5.

Напомним, венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air возобновил свою работу в МА «Львов» им. Даниила Галицкого в 2017 году, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.

В марте 2018 года – добавлены еще три: в Дортмунд, Гданьск и Катовице. Впоследствии было решено начать полеты в Лондон-Лутон. Таким образом, по состоянию на летний сезон 2018 года было шесть направлений, а летом 2019 года их станет – 10.

В конце октября стартовали рейсы в Вильнюс и Братиславу, в середине декабря – в Франкфурт-Хан, а с 3 марта 2019 года – в Копенгаген.