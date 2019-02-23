Спасатели транспортируют к подножию горы Поп Иван туристов, больше всего нуждающихся в медицинской помощи

На посту с остальными туристами остались три спасателя и один волонтер.

В Ивано-Франковской области спасатели транспортируют к подножию горы Поп Иван Черногорский двух туристов, которые больше всего нуждаются в медицинской помощи.

Читайте такжеСпасательная группа прибыла на гору Поп Иван в Карпатах для сопровождения туристов и транспортировку тел погибших

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «В 13:30 спасательной группой начата транспортировка на специальных носилках с горы Поп Иван двух туристов, которые больше всего нуждаются в помощи», - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на посту с остальными туристами остались три спасателя и один волонтер.

«В связи со сложными погодными условиями спуск остальных туристов планируется выполнить 24 февраля», - сообщили в ведомстве.

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы задействованы 34 спасателя и шесть единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в 20:30 к спасателям с просьбой об оказании помощи обратилась группа туристов в количестве восьми человек, которые двигались на гору Поп Иван Черногорский (Ивано-Франковская область). Сотрудниками ГСЧС на спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, двое из которых умерли, пять туристов передвигались самостоятельно.

Сегодня, 23 февраля, поисково-спасательная группа ГСЧС прибыла на спасательный пост на гору Поп Иван Черногорский для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших.