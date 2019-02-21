Киев возглавил рейтинг самых бюджетных европейских городов для туристов

Две ночи в трехзвездочном отеле обойдутся туристу в среднем в 36 евро.

Киев занял лидирующую позицию в рейтинге самых бюджетных европейских городов для туристов.

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Об этом сообщает InStyle. Две ночи в трехзвездочном отеле обойдутся туристу в среднем в 36 евро. Пиво и капучино в столице стоят менее евро. В целом, чтобы провести уикенд на двоих в Киеве, достаточно менее чем 250 евро.

"И хотя многие церкви с их золотыми куполами делают город больше похожим на роскошную сказочную страну, не берите в голову!" - говорят авторы рейтинге.

За второе место в рейтинге бюджетных городов занял польский Краков, на третьем оказалась Варшава, на четвертом - Белград, а пятое занял Будапешт.

Ранее Киев вошел в рейтинг лучших городов по качеству жизни, а также в рейтинг самых неблагоприятных для жизни городов мира.