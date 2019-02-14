Исторический музей Львова пополнился коллекцией изъятого таможенниками оружия

Среди предметов, которыми пополнился фонд музея, есть церемониальная шпага, сабли офицеров Военно-морского флота Великобритании.

Работники Львовской таможни передали в фонды исторического музея во Львове 39 предметов оружия XVIII-XXI веков.

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По словам работников музея, фонды пополнились коллекцией холодного и огнестрельного оружия, изготовленного в Швейцарии, Великобритании, Франции, Испании, Японии, Южной Америке, передает радио Свобода.

«Замечательные образцы, как по хронологии, так и географии. Хорошо представим теперь образцы оружия из Британии, Швейцарии. Старейший предмет, который нам передала таможня, это английская пехотная шпага 1796 года, есть несколько чилийских штыков, аргентинских. Интересная модель оружия, разработанного для защиты велосипедистов от собак, использовалось и для самозащиты в целом, потому что помещалось в кошелек. Это было популярное оружие», – рассказал научный сотрудник исторического музея Тарас Рак.

Среди предметов, которыми пополнился фонд музея, также есть церемониальная шпага, сабли офицеров Военно-морского флота Великобритании, которые были атрибутом военной формы.

Все эти предметы были изъяты или конфискованы у лиц, которые пытались их незаконно перевезти через государственную границу Украины или же отправить по почте, начиная с 2012 года.

В прошлом году сотрудники исторического музея провели около 750 экспертиз изъятых таможенниками предметов.

Также сегодня Львовская таможня передала артефакты в музей Второй мировой войны в Киеве. Старинными печатями пополнится научная библиотека им. В Стефаника во Львове.

По словам экспертов, в последние годы все чаще образцы старого оружия везут из Европы в Украину, где есть коллекционеры, желающие его приобрести.