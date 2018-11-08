Шлемы, монеты и оружие: в археологическом музее Софии показали артефакты, изъятые у контрабандистов (фото, видео)
12:33, 08 ноября 2018Новости туризма
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Среди найденных ценностей - статуи, шлемы, монеты и оружие.
В археологическом музее Софии показали артефакты, изъятые у контрабандистов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Среди найденных ценностей - статуи, шлемы, монеты и оружие. По словам культурологов, из-за кражи таких находок Болгария теряет не только историю, но и деньги, которые могла бы получить от туризма.
По данным болгарской полиции, в незаконной торговле артефактами задействованы до 30 тысяч человек.
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