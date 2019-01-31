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В одесском аэропорту вынужденно сел самолет, следовавший из Москвы в Кишинев

20:50, 31 января 2019
Новости туризма
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Сейчас около 100 человек проходят паспортный контроль / defenceaviationpost.com

Как сообщили УНИАН в аэропорту, примерно в 18.00 борт, следовавший по маршруту  «Москва-Кишинев», совершил вынужденную посадку. По данным источника, причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка.

«В настоящее время около 100 человек проходят паспортный контроль в «режиме транзит», - рассказал сотрудник аэропорта. 

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову.

«При пограничном контроле соблюдены необходимые меры предосторожности.  Правоохранительными органами будет обеспечено соответствующее сопровождение указанных автобусов до украино-молдавской границы», - отметил источник.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

FlyOne —  частная молдавская авиакомпания, которая основана в 2016 году. Осуществляет рейсы в Верону, Парму, Лиссабон, Барселону, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Лондон и пр.

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Теги: #Одесса#авиарейс