В одесском аэропорту вынужденно сел самолет, следовавший из Москвы в Кишинев

По данным источника, причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка.

В международном аэропорту «Одесса» совершил вынужденную посадку самолет компании FlyOne, следовавший из Москвы (РФ) в Кишинев (Молдова).

Как сообщили УНИАН в аэропорту, примерно в 18.00 борт, следовавший по маршруту «Москва-Кишинев», совершил вынужденную посадку. По данным источника, причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка.

«В настоящее время около 100 человек проходят паспортный контроль в «режиме транзит», - рассказал сотрудник аэропорта.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдову.

«При пограничном контроле соблюдены необходимые меры предосторожности. Правоохранительными органами будет обеспечено соответствующее сопровождение указанных автобусов до украино-молдавской границы», - отметил источник.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

FlyOne — частная молдавская авиакомпания, которая основана в 2016 году. Осуществляет рейсы в Верону, Парму, Лиссабон, Барселону, Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Лондон и пр.