В аэропорту «Одесса» из-за непогоды отменены несколько авиарейсов

По данным аэропорта, изменения в графике вызваны сильным туманом.

В международном аэропорту «Одесса» из-за непогоды сегодня отменены несколько авиарейсов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта, отметив, что изменения в графике вызваны сильным туманом.

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В частности, отменен рейс из Стамбула (Турция), ожидавшийся в 01:25, и рейс из Тель-Авива (Израиль) – в 04:20. Соответственно не состоялся вылет из Одессы в Стамбул (02:20).

Кроме того, задерживаются два самолета из Шарм-эль-Шейха (ОАЭ), ожидавшиеся в 09:30 и 10:25 в Одессе.

Также отменен рейс из Вены (Австрия), прибытие которого в Одессу ожидалось в 12:45.

«О причине – вопросы к авиакомпании», - заявили в пресс-службе, подчеркнув, что сейчас взлетно-посадочная полоса расчищена и другие воздушные суда совершают посадку по плану.

Кроме того, вчера из-за непогоды в Одессу были отменены по два рейса из Стамбула и Киева, а также – из Софии (Болгария).

Отметим, Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал, что лоукостеры Ryanair и Wizz Air начнут летать из Одессы летом 2019 года.