В Турции туристам разрешат посещать второй по высоте каньон в мире
15:08, 29 января 2019Новости туризма
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Высота каньона составляет 200 метров, а длина – 2,5 км.
Для удобства над каньоном построят стеклянный мост / фото www.dha.com.tr
В районе города Ардануч в провинции Артвин будет открыт для посетителей каньон Джехеннем.
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Он является вторым по высоте в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона, говорится в сообщении информагентства DHA.
Для удобства над каньоном построят стеклянный мост, который соединит два его края, а также смотровые площадки и пешеходные дорожки.
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