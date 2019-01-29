В Турции туристам разрешат посещать второй по высоте каньон в мире

Высота каньона составляет 200 метров, а длина – 2,5 км.

В районе города Ардануч в провинции Артвин будет открыт для посетителей каньон Джехеннем.

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Он является вторым по высоте в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона, говорится в сообщении информагентства DHA.

Для удобства над каньоном построят стеклянный мост, который соединит два его края, а также смотровые площадки и пешеходные дорожки.