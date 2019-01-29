цей матеріал доступний українською

В Турции туристам разрешат посещать второй по высоте каньон в мире

15:08, 29 января 2019
Новости туризма
185 0
/ фото www.dha.com.tr

Читайте такжеОпасный соблазн: из-за шторма серферы не спешат покидать португальский пляж, известный самыми большими волнами (видео, фото)

Он является вторым по высоте в мире после Гранд-Каньона в американском штате Аризона, говорится в сообщении информагентства DHA.

Для удобства над каньоном построят стеклянный мост, который соединит два его края, а также смотровые площадки и пешеходные дорожки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турция#туризм