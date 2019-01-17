Стали известны самые желанные среди туристов места для фотографий на 2019 год

Китайская компания Huawei провела исследование, в ходе которого выяснила самые желанные среди туристов места для фотографий на 2019 год.

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Эксперты проанализировали порядка 1,3 миллиона постов в социальных сетях и выяснили, что Коломбо - это место, сфотографировать которое путешественники хотят больше всего, пишет Daily Mail.

Вслед за крупнейшим городом Шри-Ланки идут Йокогама в Японии и Национальный парк горилл Мгахинга в Уганде.

В рейтинг также попали Баден-Баден в Германии, район Старый Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, водопад Виктория в Зимбабве, Картарпур в Пакистане, пустыня Вади-Рам в Иордании и Айси-Стрейт-Поинт на Аляске. Замыкает топ-10 удивляющий разнообразием пейзажей остров Харрис в Шотландии.

Как сообщал УНИАН, Украина попала в топ-50 самых "инстаграмных" стран мира в 2019 году.