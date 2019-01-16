Украина попала в топ-50 самых "инстаграмных" стран мира 2019 года

Украина заняла в рейтинге 39 место.

Украина попала в топ-50 самых "инстаграмных" стран мира в 2019 году.

Рейтинг основан на популярности хештегов стран в Instagram, оценок экспертов по путешествиям и мнении читателей туристическогог портала Big 7.

Читайте такжеКонец праздника: почти 4 миллиона людей побывало в центре Киева в праздничный период (видео)

В тройку лидеров вошли Австрали, Гонконг и Канада. Украина в рейтинге заняла 39 место.

Среди самых "инстаграмных" мест украинской столицы отмечены Печерская Лавра, Арка дружбы народов, Майдан Незалежности, Михайловский собор, 18-метровая копия Эйфелевой башни, Бессарабский рынок, монумент "Родина-мать".

Самые "инстаграмные" страны мира-2019

1. Австралия

2. Гонконг

3. Канада

4. Индонезия

5. Южная Африка

6. Мальдивы

7. Индия

8. Соединенные Штаты Америки

9. Дубай

10. Сингапур

11. Объединенное Королевство

12. Италия

13. Франция

14. Таиланд

15. Япония

16. Марокко

17. Малайзия

18. Испания

19. Нидерланды

20. Турция

21. Аргентина

22. Россия

23. Мексика

24. Португалия

25. Бразилия

26. Греция

27. Германия

28. Колумбия

29. Венесуэла

30. Швеция

31. Китай

32. Бахрейн

33. Ирландия

34. Тайвань

35. Кувейт

36. Норвегия

37. Вьетнам

38. Польша

39. Украина

40. Иордания

41. Австрия

42. Швейцария

43. Филиппины

44. Южная Корея

45. Новая Зеландия

46. Израиль

47. Иран

48. Перу

49. Чехия

50. Египет

Как сообщал УНИАН, за 2018 год Украина поднялась еще на три позиции в рейтинге паспортов мира.