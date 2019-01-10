На Закарпатье продолжаются поиски лыжника, который исчез перед Рождеством (видео)

Об исчезновении лыжника спасателям сообщила жена. С ним пропала связь во второй половине 6 января.

На Закарпатье продолжаются поиски туриста-лыжника, с которым была потеряна связь 6 января.

Читайте такжеВ Карпатах третий день продолжаются поиски туриста-лыжника (фото, видео)

Накануне вечером телефон Игоря Грищенко на несколько секунд уловил связь, и этого оказалось достаточно, чтобы вычислить его вероятные координаты. Три десятка спасателей всю ночь прочесывали горы.

Как сообщал УНИАН, к поисковой операции привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники. На место происшествия выехали психологи для поддержки семьи пропавшего туриста.

Об исчезновении лыжника спасателям сообщила жена. С ним пропала связь во второй половине 6 января.