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На Закарпатье продолжаются поиски лыжника, который исчез перед Рождеством (видео)

10:57, 10 января 2019
Новости туризма
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Накануне вечером телефон Игоря Грищенко на несколько секунд уловил связь, и этого оказалось достаточно, чтобы вычислить его вероятные координаты. Три десятка спасателей всю ночь прочесывали горы. 

Как сообщал УНИАН, к поисковой операции привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники. На место происшествия выехали психологи для поддержки семьи пропавшего туриста.

Об исчезновении лыжника спасателям сообщила жена. С ним пропала связь во второй половине 6 января.

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Теги: #спасатели#Закарпатье