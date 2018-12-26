В аэропорту "Львов" из-за непогоды начались проблемы с рейсами

Рейс Львов - Варшава вообще отменили.

В Международном аэропорту "Львов" из-за непогоды начались проблемы с рейсами.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

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Так, рейс авиакомпании «Lot Polish Airlines» LOT757 Варшава - Львов в связи с метеоусловиями во Львове сел в аэропорту Варшавы. Рейс LOT758 Львов - Варшава отменен.

Кроме этого, рейс авиакомпании «Azur Air Ukraine» UTN3232 (маршрут Шарм-Эль-Шейх – Львов) сел в аэропорту Борисполь, в связи с метеоусловиями во Львове.

Рейс UTN3231 (маршрут Львов - Шарм-Эль-Шейх) задерживается вылетом из Львова до 13-00. Отмечается, что пассажирам было предоставлено питание.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 декабря, в аэропорту «Борисполь» свыше 170 человек были вынуждены ждать самолет до Египта.