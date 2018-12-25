В "Борисполе" застряли более 170 человек, которые должны были лететь в Хургаду

Рейсы отменяли уже пять раз.

В аэропорту «Борисполь» более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет, который по расписанию должен был вылететь еще в три часа утра.

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Об этом редакции ТСН.uа рассказала одна из пассажирок, которая также оказалась заложником ситуации. «Рейс переносили уже раз 5 - из-за погоды, из-за отсутствия самолета, теперь уже говорят, что у пилота закончился рабочий день и вынуждены ждать новую команду», - рассказывает Екатерина.

Люди уставшие и возмущенные. Сначала их держали в одном из терминалов. Правда, в 7 утра накормили. А ближе к 8 часам людей пустили в зону вылета, где они находятся до сих пор.

«Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли в «заложники» представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс. Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами», - добавляет девушка.

По последней информации, рейс должен вылететь в 12:30.