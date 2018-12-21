Журналисты выяснили цену новогодней ночи в Киеве, Львове и Одессе (видео)

Львов, Одесса и Киев - это три популярных города в Украине для празднования Нового года.

Номера в отелях и апартаменты на зимние праздники во Львове, Одессе и Киеве начали бронировать еще в сентябре. Шоу-программы - на любой вкус и кошелек.

Журналисты узнали, есть ли еще места и сколько будет стоить провести новогоднюю ночь в этих городах, - говорится в сюжете ТСН.

Новый год во Львове это без преувеличения сказочно красиво, но кое-где фантастически дорого. Цены на жилье поражают – 7-10 тысяч гривень только за одну новогоднюю ночь. Опытные туристы советуют бронировать отель или апартаменты ну хотя бы в сентябре, но если вы только сейчас решили встретить 2019 год именно во Львове - на улице не останетесь.

Читайте такжеТуризм приносит Львову 17 миллиардов гривен в год – Садовый

На сайте бронирования еще остались предложения. Номера в гостиницах - от 2,5 до 6 тысяч гривень, апартаменты от 3 до 13-ти и даже есть еще немного свободных мест в хостелах - от трех сотен за кровать. В новогоднюю ночь в клубах только за вход надо выложить от четырех до восьми сотен гривень. За столик и меню придется платить отдельно и не мало. В ресторанах цены стартуют от тысячи.

За тематическую вечеринку, например, в стиле казино придется выложить 3 тысячи. И 5 - за рок-пати. Столики начали бронировать с середины октября, но столики еще есть.

Настоящая находка для туриста, который хочет дешево и сердито – рождественская ярмарка. Здесь выпить чего-нибудь горячего и сытно покушать можно за 200 гривень. Без ресторанного комфорта, зато с видом на елку-красавицу. У нее обещают концерт фолкгруппы и ровно в полночь - 3D-мапинг на фасаде оперного театра. А для любителей активного празднования на площади Рынок всю новогоднюю ночь будет работать каток под открытым небом.

Если вы мечтаете встретить Новый год у моря - тогда вам в Одессу. Она становится все популярнее для туристов, стремящихся обменять заснеженные горы на мягкий климат черноморского побережья.

Около четырех тысяч гривень стоит трехдневный тур с экскурсиями. Это без стоимости проживания. Остановиться дешевле всего в хостеле — цена от сотни гривень за ночь. А вот отель с видом на море - уже более трех тысяч за сутки. В центре города - будет настоящий праздник - с концертами и фейерверками.

Однако изюминка новогодних празднований в Одессе - это здешняя кухня. Рестораторы обещают, что новогодние столы будут по-особенному щедрыми.

Чтобы насладиться одесскими блюдами и напитками нужно в среднем 600 гривень на человека. С алкоголем включительно. Столики, кстати, забронированы еще не все. Ну и традиционно - всю ночь в клубах будут танцы.

А вот в Киеве – одно из основных мест празднований – Софийская площадь. Здесь установлена главная елка страны. На ней уже разместили экран, с помощью которого гости площади смогут передавать друг другу поздравления. Ночь проживания в отелях - с 31 декабря на 1 января – стартует от пятисот до двенадцати тысяч гривень. Но есть и хостелы – там дешевле и еще есть места. В отелях готовят свои программы. Так на Подоле гостей будут развлекать с 8 вечера до 5 утра. Если хочется посмотреть на что-то зрелищное - вам в загородный парк "Киевская Русь". За взрослого придется выложить 395 гривен, за школьников – 150. Участникам АТО – вход бесплатный. Гостей ожидает театрализованная программа. Игры, хороводы, танцы, новогодняя средневековая дискотека.