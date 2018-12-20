В Одессе торжественно зажгли главную елку города (фото, видео)

На Думской площади торжественно зажгли главную елку города и трех свиней.

Главную новогоднюю ель Одессы зажгли на Думской площади, у здания мэрии.

Как передает «Думская», этому предшествовало небольшое представление — деды морозы со всех концов мира поздравили зрителей с Днем Святого Николая.

Традиционно иллюминацию на городской елке включил вышедший к народу мэр. После этого всем присутствующим раздали сладкие подарки.

Здесь же, на площади, расположился новогодний городок. К светодиодным обезьянам, оленям и ангелам на сей раз добавились три поросенка, символизирующие наступающий год.

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Напомним, главная елка Одессы — младшая сестра знаменитой киевской Йолки, ставшей одним из символов Революции достоинства. Она шестой год радует одесситов и гостей города.

Киевскую и одесскую конструкции создали специалисты черноморской компании «Люмьер».

Высота одесской — 20 метров, диаметр основания — 9 м. Она состоит из металлического каркаса и искусственной хвои итальянского производства. Елку украсят гирлянды и дюролайт (прозрачный шнур со светодиодами), общая протяженность которых превышает 4 км. Светодиодов — 100 тысяч штук. Они светятся тремя цветами: зеленым, синим и золотистым.

В этом году главную елку дополнило новое украшение. Вокруг нее по спирали закружила метелица из десяти тысяч светодиодов, по которой в большой красный мешок скатываются огромные подарки и елочные шары.