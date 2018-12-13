Снегопад в Киеве: аэропорты рассказали о режиме работы в непогоду

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни в столице, в частности, прогнозируют сильный снег, налипание мокрого снега, метели.

Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме, однако есть незначительные задержки рейсов в связи с осложнением погодных условий в столице в виде снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт работает в штатном режиме, перрон и ВПП очищается, поддерживается необходимый коэффициент сцепления специальными реагентами. Существуют незначительные задержки по причине деайсинговой обработки для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении аэропорта.

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Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского работает в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Рейсы сейчас выполняются по расписанию, очистка взлетно-посадочной полосы осуществляется в промежутках между взлетами и посадками. ВПП расчищена на 40 метров в ширину, обработана жидкостью от обледенения, коэффициент сцепления 0,3", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в аэропорту видимость - 500 метров, дымка, значительная облачность, ветер 4 м/с, сильный снег, влажность 95%, температура воздуха 0°.

Отдельно в компании сообщили, что накануне, 12 декабря, рейсы авиакомпании SkyUP из Шарм-эль-Шейха были переадресованы на запасные аэродромы в Одессу и Львов, а вылеты в Шарм-эль-Шейха перенесли до международного аэропорта "Борисполь". Рейсы WIZZ из Будапешта и из Франкфурта были переадресованы на запасной аэродром во Львов, а рейсы до Копенгагена и Кельна на вылет отменены. Пассажирам были предоставлены питание и гостиница.

"Вылет запланирован на сегодня в Копенгаген в 17:30 и до Кельна в 19.40", - добавили в аэропорту.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили, что 12-13 декабря в столице будет наблюдаться осложнения погодных условий. В частности, прогнозируют сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-18 м/сек.