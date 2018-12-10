В Одессе аэропорт из-за тумана изменил график приема и отправки самолетов

В аэропорту наблюдаются проблемы как с отправкой, так и с прибытием рейсов.

Международный аэропорт «Одесса» из-за тумана изменил график приема и отправки самолетов.

Читайте такжеWizz Air ведет переговоры с аэропортом Борисполь

Как сообщили УНИАН в международном аэропорту «Одесса», сегодня рейс из Одессы на Стамбул (Турция), планировавшийся в 2.20, отменен. Задерживается еще один рейс в Стамбул (планировался в 9.55) и вылет в «Жуляны» (Киев), который должен был отправиться в 7.40.

Кроме того, задерживается прибытие самолета из «Жулян» (ожидался в 8.20), из Стамбула (9.00), из Шарм-эль-Шейха (Египет, 9.30).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.