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Аэропорты Киева работают в штатном режиме, несмотря на туман и снегопад

14:12, 26 ноября 2018
Новости туризма
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Снег и туман пока не мешают работе аэропортов Киева / Фото facebook.com/airportkiev/

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах аэропортов.

"Аэропорт работает по расписанию. Ночные рейсы из-за тумана приземлялись в "Борисполе" или задерживались. Сейчас все в штатном режиме", - говорится в сообщении международного аэропорта "Киев".

В пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" также подтвердили работу в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни. Активный циклон вызовет снег и мокрый снег, гололедицу.

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Теги: #Киев#аэропорты#непогода в Украине#снегопад в Украине