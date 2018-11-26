Аэропорты Киева работают в штатном режиме, несмотря на туман и снегопад
14:12, 26 ноября 2018Новости туризма
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Сейчас рейсы в аэропортах осуществляются по расписанию, хотя ночью были небольшие проблемы в аэропорту "Киев".
Снег и туман пока не мешают работе аэропортов Киева / Фото facebook.com/airportkiev/
Аэропорт "Борисполь" и "Киев" работают в штатном режиме, несмотря на осложнения погодных условий в столице в виде тумана.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службах аэропортов.
"Аэропорт работает по расписанию. Ночные рейсы из-за тумана приземлялись в "Борисполе" или задерживались. Сейчас все в штатном режиме", - говорится в сообщении международного аэропорта "Киев".
В пресс-службе международного аэропорта "Борисполь" также подтвердили работу в штатном режиме.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в ближайшие дни. Активный циклон вызовет снег и мокрый снег, гололедицу.
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