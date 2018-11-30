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Экстремальный прыжок: в чилийское озеро с 20-метровой высоты нырнули сразу несколько дайверов (видео)

11:50, 30 ноября 2018
Новости туризма
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Как рассказывают в сюжете ТСН, несколько смельчаков приехали сюда из Мексики и Австралии.

До второго по величине пресноводного озера Южной Америки добирались на лодке. Затем с помощью веревок забрались по опасным склонам на вершину скалы.

Дайверы прыгали в гидрокостюмах, ведь вода в озере была всего 7 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНИАН.Туризм, на днях австрийский альпинист первым покорил неприступную гималайскую вершину.

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Теги: #Чили#туризм#экстрим#хай-дайвинг