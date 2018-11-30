Экстремальный прыжок: в чилийское озеро с 20-метровой высоты нырнули сразу несколько дайверов (видео)

Несколько смельчаков приехали сюда из Мексики и Австралии.

Любители прыгать со скал, которых еще называют клиф-дайверами, нырнули в чилийское озеро Дженерал Каррера с 20-метровой высоты.

Читайте такжеОпасный соблазн: из-за шторма серферы не спешили покидать португальский пляж, известный самыми большими волнами (видео, фото)

Как рассказывают в сюжете ТСН, несколько смельчаков приехали сюда из Мексики и Австралии.

До второго по величине пресноводного озера Южной Америки добирались на лодке. Затем с помощью веревок забрались по опасным склонам на вершину скалы.

Дайверы прыгали в гидрокостюмах, ведь вода в озере была всего 7 градусов по Цельсию.

Как сообщал УНИАН.Туризм, на днях австрийский альпинист первым покорил неприступную гималайскую вершину.